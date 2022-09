Passeggiata ad anello da Mossale a Sesta per ammirare i murales della Val Parma

Sabato 24 Settembre 2022

Prima della strada asfaltata un reticolo di percorsi antichi collegava gli abitati "Inferiore" e "Superiore" dei rispettivi Borghi di Mossale e Sesta attraverso boschi di castagno. Questi sentieri che mostrano ancora gli originali muretti a secco sono stati recuperati ed ora collegano i due Borghi dell'Alta Val Parma in una ritrovata comunione di idee artistiche e bellezza nei murales di Mossale, realizzati grazie ad un recente concorso internazionale. Con partenza da Mossale Inf. saliremo la strada che attraverso il Borgo deli Artisti conduce a Mossale Sup. da dove, tra boschi e praterie raggiungeremo Sesta. Scenderemo intersecando la strada forestale che porta ai Lagoni per poi entrare nel museo all'aperto Sesta-Madoi. Per chi vorrà scenderemo al torrente, dove poco dopo la confluenza tra T. Parma di Badignana e T.Parma di Lago Santo, potremo vedere i resti di un antico ponte a schiena d'asino. Da lì risaliremo nuovamente attraversando il borgo dipinto di Sesta e torneremo alle auto lungo comoda strada asfaltata.

Grado di difficoltà: M - medio - Lunghezza: 7 Km - Dislivelli: 350 in salita, 350 in discesa - Tempo di percorrenza: 2:30 ore

Ritrovo: sabato 24 Settembre ore 14.00 in località Mossale Inferiore di Bosco di Corniglio, davanti alla Chiesa di Mossale inferiore sulla provinciale Corniglio – Bosco di fronte alla Trattoria da Berto. Termine escursione: Ore 18:00

Attrezzatura richiesta: scarponcini da trekking o scarpe da ginnastica con suola strutturata tipo Vibram, k-way, abbigliamento da escursione adatto alla stagione

Organizzatore e Guida: Paola Bondani (GAE)

Costo di partecipazione: 12 euro adulti – bambini (min 6 anni) e ragazzi 8 euro

Prenotazione obbligatoria: paolabondani@gmail.com - tel 376 0176425

In collaborazione con Associazione Elena samperi.

Alla fine per chi lo desidera possibilità di sosta aperitivo alla Trattoria da Berto. Comunicare eventuale adesione alla guida al momento dell'iscrizione