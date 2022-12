Corniglio Gastronomico

Da Sabato 17 a Domenica 18 Dicembre 2022

La castagna, fonte di sostenatamento per i duri mesi invernali, ha un posto speciale nel cuore della gente di montagna. Ma come si preparava e si utilizzava in passato e come la si cuicina oggi?

Show Cooking con Simone Finetti e visita guidata nei castagneti del territorio con dimostrazione del funzionamento dell'essiccatoio.

A breve verrà pubblicato il programma dettagliato

Corniglio Gastronomico è organizzato dal Comune di Corniglio, con il contributo e la collaborazione dei Parchi del Ducato e del Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano e realizzato con la collaborazione di Cooperativa Cento Laghi.