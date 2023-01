Escursione tra storia e natura d’Appennino

Domenica 15 Gennaio 2023

Una ciaspolata nel cuore del Parco regionale delle valli del Parma e del Cedra, tra panorami innevati a perdita d'occhio e boschi di faggi intricati distorti dal gelo....l'escurisone si svolgerà (senza ciaspole) anche in caso di mancanza di neve.

Saliremo in quota scoprendo la tecnica per usare le ciaspole al meglio e senza fatica in una cornice naturale immacolata. Toccheremo nel silenzio del paesaggio innevato tre delle 13 corti che un tempo costituivano giurisdizione autonoma in questo piccolo tratto di montagna. Le storie dei commerci di confine impregnano ancora i muri di sasso delle case, ma anche le antiche leggende di malefici castellani e i mistici altari votivi nel mezzo dei boschi.

Rifocillati da una calda e gustosa polenta proseguiremo nel nostro viaggio a passo lento per osservare un paesaggio totalmente imbiancato che attraverso un borghetto ancora tutto di sasso ci ricondurrà al punto di partenza. Attraverseremo le mulattiere che collegavano anticamente Rimagna, Rigoso e Aneta, recentemente ripristinate e riscoperte dall'associazione turistico culturale Il Crinale in collaborazione con Parchi del Ducato.

L'escursione sarà effettuata anche in caso di mancanza di neve

Grado di difficoltà: Medio-facile - Dislivelli complessivi: 400 mt. - percorso ad anello - Tempo di percorrenza: 3 ore

Ritrovo: Domenica 15 Gennaio 2023 ore 10.30 in loc Rigoso di Monchio delle Corti (PR)– Piazza della fiera grossa. Termine escursione: ore 15:30

Attrezzatura richiesta: Abbigliamento caldo e a strati, cuffia, guanti, sciarpa, scarponi con suola scolpita e impermeabili, ghette, bastoncini da trekking, termos o borraccia, ciaspole (possibilità di noleggio al ritrovo previa prenotazione).

Organizzatore e Guida: BENEDETTA PASQUALI (GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA)

Costi di partecipazione: € 15,00 adulti - € 10,00 bambini 6-12 anni

Prenotazione obbligatoria: Cell. 3476952605 Email bennaturetrek@gmail.com

Facebook: BenNature Instagram: bennature_trek Sito web: www.bennaturetrek.com