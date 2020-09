Pascoli del Tavola all’ombra del faggio solitario

Escursione alla scoperta dell'agricoltura tradizionale

Domenica 6 Settembre 2020

L'estate sul Tavola è fresca, l'erba buona e tanta. tradizione e cultura permettono ancora a manze, vacche e cavalli di pascolare in quota. Sarà bello scoprire un'agricoltura diversa, un'agricoltura che ormai non si vede più.

Dall'abitato di Bosco 865 m. s.l.m., si prende l'inizio del sentiero CAI 723, chiamato il sentiero di Maria Luigia. Da qui si sale attraverso un bellissimo castagneto che piano piano si trasforma come per incanto in un bosco di faggio. Una volta arrivati al bivio 1240 m. s.l.m. si sale ai prati del Tavola fino al faggio solitario a 1396 m. s.l.m.. stando in silenzio ascolteremo il suono dei campani attaccati al collo di vacche e cavalli. Animali liberi, da primavera all'autunno, transumanza, confini, territori. E , sotto al faggio solitario , pranzeremo, ci riposeremo un po' e ripartiremo per tornare a Bosco.

Grado di difficoltà: medio - Dislivelli: Circa +/- 531 metri - Tempo di percorrenza: Circa 4 ore, soste incluse.

Ritrovo: Domenica 6 Settembre 2020 ore 10.00 Località Bosco di Corniglio – Comune Corniglio (PR). Fine escursione: ore 14.30

Attrezzatura richiesta: Scarponcini da trekking, zaino, spuntino, macchina fotografica, vestiario a cipolla. Dispositivi di protezione individuale anti Covid-19

Organizzatore: C.O.F.A.P. - Guida: Monica Valenti (Guida Ambientale Escursionistica)

Costi di partecipazione: Adulti € 15.00, bimbi dai 6 ai 14 anni € 5.00. il secondo bimbo è gratis.

Prenotazione obbligatoria: Monica Valenti cel 348 8224846 mokavalenti@libero.it, pagina f guide val cedra

L'escursione si svolge secondo il Protocollo Covid emanato da Aigae, del quale la Guida fornirà specifiche indicazioni all'atto della prenotazione.

Corniglio 43021 Italy Luogo: Bosco di Corniglio

Comune: Corniglio (PR)

Provincia: Parma Regione: Emilia-Romagna



Altre info su: