Poetry in the Street

Evento di apertura del progetto "Si Legge Biodiversità"

Mercoledì 8 Dicembre 2021

Il progetto "Si Legge Biodiversità" inaugura l'8 Dicembre a Corniglio (in occasione della tradizionale Festa della Spongata) con l'iniziativa "Poetry in the Street".

Una dama onirica, accompagnata da un musicista dal vivo, si aggira per le strade del borgo di Corniglio. Il suo abito è tessuto con pagine di libro. Le sue tasche sono piene di poesie e brani letterari. Il nome della dama è Pagina Alta e ama donare a chi incontra nel suo cammino le parole degli scrittori e dei poeti che porta con sé.

A cura di Associazione l'Ufficio Incredibile. Spettacolo di e con Rossella Consoli, Costume designer: Simona Randazzo. Teatrante, italianista e trampoliera, Rossella Consoli propone una performance interattiva e itinerante in cui la letterature diventa gioco e il gioco poesia. Lo spettacolo fa parte del calendario di iniziative "EquiLIBRINI" che prevede altre iniziative la prossima estate.

L'iniziativa si svolge a Corniglio (PR) in Piazza Castello Mercoledì 8 Dicembre alle ore 11.30 ed è a partecipazione gratuita.

Organizzata da Parchi del Ducato, in collaborazione con Comune di Corniglio e Biblioteca di Corniglio, con il contributo di Fondazione Cariparma

Corniglio 43021 Italy Luogo: Piazza Castello - Corniglio

Comune: Corniglio (PR)

Provincia: Parma Regione: Emilia-Romagna



