Spettacolo teatrale itinerante tratto dalla favola Mistero Verde di Elena Samperi

Sabato 25 Giugno 2022

Il borgo su cui si affaccia il castello di Torrechiara si trasformerà per l'occasione in Greengingindale, piccola città del Nord come tante altre con un vero e proprio gioiello al suo interno: il suo bel parco colorato e pieno di vita.

Quando i colori del parco iniziano a svanire e i fiori a sfiorire, è il momento di partire per risolvere il mistero insieme ad una narratrice/maga e ai suoi tre aiutanti-scienziati pasticcioni.

Dal Parco sottostante il castello si risalirà quindi, tra racconto, dialoghi e sorprese che non mancheranno di coinvolgere i giovani spettatori, sino a trovare la fonte di questo strano "mistero verde": per lasciare, infine, la risposta e la parola fine proprio ai piccoli partecipanti.

Iniziativa gratuiita, per bambini dai 6 ai 10 anni. Al termine dello spettacolo, ai bambini partecipanti verrà regalato il libro "Green Mistery"

Posti limitati; Prenotazione consigliata allo 0521-351352

Ritrovo: Sabato 25 Giugno ore 17.00 in loc. Torrechiara di Langhirano (PR)- Parcheggio in Strada del Mulino.

L'evento è organizzato in collaborazione con Comune di Langhirano, Biblioteca Emma Agnetti Bizzi e Associazione El Bornisi, nell'ambito del progetto "Si legge Biodiversità", coordinato dai Parchi del Ducato e finanziato da Fondazione Cariparma.