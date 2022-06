Passeggiata nel Sentiero d’Arte e alla Badia benedettina di Torrechiara

Venerdì 1 Luglio 2022

Una facile escursione nella natura e nell'arte che inizia all'ombra del raffinato Belvedere tardobarocco della Badia benedettina di S. Maria della Neve a Torrechiara. La "vaga specula" affacciato sul torrente Parma, luogo propizio all'incontro con le Muse, sarà teatro di letture da un manoscritto del '700 conservato nell'Archivio del Monastero di San Giovanni. S'intitola "Rime capricciose del Padre Marasini sotto l'arcadico nome di Brescillo Ferinte": componimenti dal sapore mondano che interrompono la monotonia della vita nel chiostro, tracciando un ritratto inedito della vita al monastero. Scambi di doni come salumi, dolci e rosolio, con invariabile accompagnamento poetico, legavano Marasini alla nobiltà del circondario. A seguire, la passeggiata continua lungo il Sentiero d'Arte Torrechiara-Langhirano, sulle tracce degli allievi del Collegio dei Nobili di Parma, che qui venivano a villeggiare. Si costeggia il Canale San Michele, spaziando sull'armonioso paesaggio circostante e sui i colori della valle che muta secondo le stagioni e le attività agricole in corso. Per concludere, visita guidata (facoltativa) agli affreschi farnesiani all'interno del Castello di Torrechiara.

Grado di difficoltà: T Turistico (tracciato semplice, corto e ben segnalato) - Dislivello inferiore ai 500 m - Tempo di percorrenza: Ore 2,30

Ritrovo: Venerdì 1 Luglio 2022 ore 9.00 c/o Park di fianco alla Badia benedettina di S. Maria della Neve, Strada della Badia (Torrechiara - Langhirano PR). Termine escursione ore 11.30 presso il Park ai piedi del Castello di Torrechiara (langhirano PR)

Attrezzatura richiesta: Scarpe da trekking, cappello, occhiali da sole, zainetto, 1 l. acqua

Organizzatore e Guida: Alessandra Mordacci (Guida Ambientale Escursionistica, Guida Turistica ed Esperta Beni demoetnoantropologici materiali e immateriali)

Costo di partecipazione: Adulti Euro 10 – Bambini e Ragazzi fino a 18 anni Euro 6.Per la visita facoltativa al Castello di Torrechiara chiedere info alla Guida al momento della prenotazione

Prenotazione obbligatoria: Cell. 338 6310900 – email alessandramordacci@libero.it

Possibilità di "merenda longobarda" convenzionata in collaborazione con il ristorante "Al Mulino", costituita da torta fritta e prosciutto, al costo concordato di euro 15,00 pro capite (comprendente posto a tavola, Prosciutto di Parma, Torta fritta, Crostata della Casa, acqua, 1 bicchiere di Malvasia e caffè). Il conto della merenda sarà regolato dai partecipanti direttamente al gestore del locale.