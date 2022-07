Trekking tra storia, natura, cultura

Sabato 9 Luglio 2022

Percorreremo un tratto dell'alta Via Longobarda, in un suggestivo itinerario naturalistico e paesaggistico incontreremo la cultura e la storia di uno dei più importanti popoli stanziatisi in Italia. Percorreremo la dorsale che divide la Val Parma e la Val Baganza, incontreremo affascinanti paesini medievali come Roccaferrara e suggestivi paesaggi fino ad arrivare al Passo del Silara

Grado di difficoltà Medio - Dislivelli complessivi in salita e discesa: 550 m - Tempi di percorrenza stimati (escluse soste): 5 ore e mezza

Ritrovo: Sabato 9 Luglio ore 10.00 in località Roccaferrara inferiore (Comune di Corniglio PR). Termine escursione: ore 18.00

Attrezzatura Obbligatoria: Zaino con borraccia 1l d'acqua, antivento, impermeabile. Scarpe da trekking. Pranzo al sacco. Consigliati: pantaloni lunghi e bastoncini da trekking

Organizzatore e Guida: Francesco Salton (Guida Ambientale Escursionistica)

Costo di partecipazione: Adulto 15 €, over 65 10 €, minorenni 8 €

Prenotazione obbligatoria: 320 8436753 francescosalton82@gmail.com