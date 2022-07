Poesie di fiori, sassi e rami, scriver sulle foglie, piegare origami

Sabato 2 Luglio 2022

Partendo dalla lettura di poesie tratte dalla raccolta "Le stagioni nascoste", l'autrice Ilaria Biondi coinvolgerà i bambini in giochi di parole, dando loro spunti per una creazione poetica scritta che potranno esprimere lasciandosi ispirare dalla natura che li circonda e scrivendo su supporti inconsueti, come foglie, cortecce e tanto altro....

Una lettura e un laboratori creativo nella magnifica cornice del Parco Borri a Tizzano Val Parma, per bambini dai 6 anni.

Ritrovo: Sabato 2 Luglio ore 16.00 presso Parco Borri, accesso da Via Basinio Basini, Tizzano Val Parma (PR)

Posti limitati, prenotazione obbligatoria: Barbara Vernizzi tel 0521 880363 - mail: b.vernizzi@parchiemiliaoccidentale.it

Attività gratuita a cura di Ilaria Biondi, organizzata nell'ambito del progetto Si Legge Biodiversità da Parchi del Ducato, in collaborazione con Comune di Tizzano Val Parma e Associazione Tizzano Vivo.

Al termine dell'attività, a tutti i bambini verrà data in omaggio una copia del libro "Le stagioni nascoste".

Il progetto Si Legge Biodiversità è coordinato dai Parchi del Ducato e realizzato grazie al contributo di Fondazione Cariparma