Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano

BIT - Borsa Internazionale Del Turismo

(Matera, 13 Mag 21) Anche NaturArte Basilicata è stata presente oggi, 13 maggio 2021, alla Bit di Milano, online edition, grazie alle attività organizzate da APT Basilicata.

Il racconto del processo, del progetto, degli eventi di coinvolgimento delle comunità locali e dei viaggiatori, sono stati al centro della seconda giornata di appuntamenti al pubblico per la Basilicata alla Borsa Internazionale del Turismo, in cui la presenza di operatori e istituzioni del sistema turistico lucano è coordinata dall'APT Basilicata.

Una BIT non in presenza ma in edizione digitale, durante la quale l'APT ha organizzato eventi di presentazione dell'offerta turistica e le strategie di promozione e comunicazione e, all'interno della quale, il gruppo di lavoro NaturArte ha avuto modo di raccontare il progetto, nato da una collaborazione tra il Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata e i 5 parchi presenti sul territorio lucano.

