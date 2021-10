Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano

NaturArte Basilicata - da Venerdì 15 ottobre a Domenica 17 ottobre 2021

Il programma completo da Venerdì 15 ottobre a Domenica 17 ottobre 2021

(Matera, 01 Ott 21) Venerdì 15 ottobre



NaturArte Lab dalle 9:30 alle 13:30 - Centro Visite di Parco dei Monaci

Incontro dedicato alle scuole - alla scoperta del Centro Visite di Parco dei Monaci



NaturArte Lab dalle 15:30 alle 18:30 - Centro Visite di Pianelle.

Giuseppe Cederna "Le Storie del Cuore"

NaturArte Eventi ore 19:30 presso il Centro Visite di Parco dei Monaci.

Il duo Luciano Tarantino (violoncello) e Roberto Fasciano (pianoforte) presentano il progetto "Apuliae Suite".





Sabato 16 ottobre

NaturArte Trekking dalle ore 9.30 alle ore 13.00 - Pianelle a Masseria Strada

Luciano Tarantino e Giuseppe Cederna "Storie e Poesie in Cammino". Passeggiata letteraria. Come una camminata all'aria aperta può trasformarsi in una esperienza di contatto profondo con sé stessi e con i luoghi della nostra terra.



NaturArte Lab ore 17 - Abbazia di San Michele Arcangelo (Montescaglioso - MT), Sala del Capitolo

Incontro con il Prof. Nicola Lugaresi, sostenibilità in cammino e sostenibilità civica.

NaturArte Eventi ore 19:30 - Abbazia di San Michele Arcangelo (Montescaglioso - MT)

Microband Classica for Dummies (Musica classica per scriteriati)

Domenica 17 ottobre



NaturArte Trekking dalle ore 10.00 alle 17.00 - Percorso ad anello dall'Abbazia di San Michele Arcangelo alla Difesa di San Biagio

Trekking in compagnia del Prof. Nicola Lugaresi, sostenibilità in cammino e sostenibilità civica



NaturArte Eventi ore 19:30 - Abbazia di San Michele Arcangelo (Montescaglioso - MT)

Giuseppe Cederna in "Odisseo migrante mediterraneo"