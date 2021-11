Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano

COMUNICAZIONE - ENTE PARCO MURGIA E ASD CICLO TEAM MATERA SASSI

(Matera, 10 Nov 21) Il presidente dell'Ente Parco, Michele Lamacchia, esprime soddisfazione per l'evento realizzato in collaborazione con l'Asd Ciclo Team Matera Sassi, che ha deciso di inserire dei momenti di arte e musica per la chiusura dell'anno sportivo 2021.

Fondata nel 2012, l'associazione ha sempre promosso la pratica sportiva, ma ha anche avuto un occhio di riguardo per l'ambiente e la cultura, in un'ottica di educazione ambientale dei propri tesserati.In occasione del Parco Murgia Festival, lo scorso 7 novembre, l'Asd e l'Ente Parco hanno accolto l'associazione culturale MaterArte presso il centro visite di Parco dei Monaci con il trio composto da Piero Dattoli al violoncello, Michele Cataldo al violino e Linda Contini all'arpa.

Un momento magico musicale che ha incantato il pubblico prima del percorso di trekking in programma.

#ParcodellaMurgiaMaterana