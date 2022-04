(11 Apr 22) L'Ente Parco della Murgia Materana è presente alla Borsa Internazionale del Turismo 2022, in programma a Milano dal 10 al 12 aprile, con l'obiettivo di far conoscere l'importante patrimonio del Parco e rafforzare l'idea legata ad un turismo lento e sostenibile per il nostro territorio.

#ParcodellaMurgiaMaterana ✅