Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano

(Matera, 27 Lug 22) L'Ente Parco della Murgia Materana presenta "RaccontArti", progetto promosso nell'ambito del Piano di Azione START2020 del GAL Start 2020 S.r.l., che include dieci eventi culturali dal mese di maggio 2022 ad aprile 2023.

Dopo i primi cinque eventi, nelle giornate di lunedì 1 e martedì 2 agosto si terrà il sesto appuntamento intitolato "Bestiario (Raccolta di favole della tradizione lucana)".

Il laboratorio è un percorso di ricerca, raccolta e messa in scena di storie legate al territorio e alle sue tradizioni. A partire dalla scoperta e dall'analisi dei gesti ricorrenti della gente, in modo naturale si arriva alla trasformazione in suoni e in parole, creando una continuità organica dalla carne che si fa verbo, o come è stata definita, "la lingua della confidenza originaria".

Il percorso è un'immersione nelle storie della tradizione orale che hanno per protagonisti gli animali: galline, galli, asini, capre, volpi, lupi, gufi e tanti altri diventano interpreti di un sapere arcaico che ha ancora molto da dire. In una struttura letteraria s'innesta la materia popolare e fantastica, ricca di metafore e ironiche similitudini che avvicinano gli accadimenti degli animali al mondo umano.

Ogni comunità, da qualche parte, conserva gelosamente queste storie; sono forti tracce identitarie che hanno una grande capacità educativa e comunicativa. In particolare le storie con protagonisti gli animali hanno come sfondo tematico l'ambiente, i suoi misteri, i pericoli ma anche la sua ricchezza e bellezza.

Durante il laboratorio verranno analizzate le storie della tradizione di Montescaglioso e si proverà a fare la drammatizzazione di una di queste storie.

Per iscriversi al laboratorio gratuito (massimo 30 persone) è possibile inviare una mail a esposito@parcomurgia.it entro le ore 15 di venerdì 29 Luglio 2022. Seguirà mail di conferma.

#ParcodellaMurgiaMaterana ✅