sui Sentieri dei Parchi di Basilicata - IV Edizione - anno 2022

Venerdì 23 Settembre 2022 dalle 15:00 alle 21:00

Ore 15 Centro Visite di Parco dei Monaci | NaturArte Trekking con le guide del Parco – Pianelle & Gravina di Pandona

Ore 19 Centro Visite Pianelle | NaturArte Eventi: Brutium Flute Ensemble (Valentina Marchese, ottavino - Daniela Anna Durante, Gaia Cesario, Marta Bruno, Claudia Vaccaro, Pio Termine flauti in Do - Clara Caputo, flauto in sol - Maria Luisa Pagnotta, flauto basso)

Ore 21.00 Centro Visite Pianelle | NaturArte Lab: Francesco Ferrini. Alberi e ambiente