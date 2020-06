Festa dei Boschi 2020 al Parco di Colfiorito

(Foligno, 03 Giu 20) Domenica 31 maggio, si sarebbe tenuta a Colfiorito la VI edizione della festa dei Boschi, un'iniziativa nata dalla collaborazione tra la regione Umbria e FAI Bosco di San Francesco che si svolge nel periodo primaverile in diverse realtà naturalistiche dell'Umbria con lo scopo di valorizzare i boschi attraverso attività ludiche, escursionistiche e culturali che coinvolgono adulti e bambini.

Il "Bosco Igrofilo" del Parco di Cofiorito quest'anno proponeva un programma ricco e articolato che aveva come focus le orchidee spontanee. Le particolari circostanze non ci permettono di realizzare quanto era stato previsto, ma vogliamo comunque accompagnare virtualmente chi vorrà fare una passeggiata a Colfiorito, intorno alla palude salendo poi sulle pendici del monte Orve o che vorrà attraversare gli altopiani fino a salire sul monte Pennino. Camminando lentamente intorno ai prati e sui sentieri di montagna si potrà ammirare la variegata fioritura di molte essenze tra le quali spiccano per le stravaganti e variopinte forme floreali, le orchidee selvatiche.

Le orchidee si contraddistinguono anche per essere dei vegetali piuttosto esigenti per quanto riguarda le condizioni del suolo, della luce, del clima per la necessità della presenza di insetti impollinatori e di particolari ife funginee fondamentali alla germinazione. Sono anche degli indicatori biologici piuttosto sensibili e critici.

In Italia sono presenti duecento tra specie e sottospecie di orchidee selvatiche, tutte rigorosamente protette. Sono quindi da cercare, osservare, ammirare e fotografare.

Il Parco di Colfiorito insieme al Gruppo Italiano per la Ricerca delle Orchidee Spontanee (GIROS) e all'Associazione GMP GAIA vi propongono un viaggio alla scoperta del magico mondo delle orchidee selvatiche attraverso questo bellissimo video.

Buon viaggio virtuale alla conoscenza delle orchidee spontanee del Parco Regionale di Colfiorito!



Uno speciale ringraziamento va da parte nostra all'Associazione GMP GAIA per la realizzazione del video... buona visione!