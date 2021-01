I giorni della merla

(Foligno, 28 Gen 21)

(Testo ed immagini a cura di Alfiero Pepponi- coordinatore Regionale Lipu)



I tre giorni della merla (29 – 30 – 31 Gennaio) sono considerati i giorni più freddi dell'anno.

Se sono freddi, la primavera sarà bella, se sono caldi la primavera arriverà tardi

La tradizione non si è spenta.

Le origini del termine non sono molto certe. Qualcuno fa risalire il tutto a qualche avvenimento storico, mentre altri pensano che il modo di dire derivi dalla leggenda i cui protagonisti sono un merlo, una merla ed i loro tre figlioletti tutti dalle piume bianchissime come la neve.

Erano venuti in città sul finire dell'estate per ripararsi dai rigori dell'inverno e avevano sistemato il loro rifugio su un alto albero nel cortile di un palazzo. Poi, con l'aumentare del freddo, avevano trovato rifugio sotto una gronda al riparo dalla neve che in quell'anno era particolarmente abbondante. Il gelo rendeva difficile trovare cibo per sfamarsi; il merlo volava da mattina a sera in cerca di becchime e vermi per la sua famiglia e perlustrava invano tutti i giardini, i cortili ed i balconi dei dintorni ma neve copriva ogni cosa.

Un giorno il merlo decise di volare oltre i confini di quella nevicata, per trovare un rifugio più mite per la sua famiglia. Intanto continuava a nevicare. La merla, per proteggere i piccoli merli intirizziti dal freddo, che negli ultimi tre giorni di gennaio si era fatto ancora più gelido, si spostò su un tetto vicino, dove fumava un comignolo da cui proveniva un po' di tepore.

Tre giorni durò il freddo e tre giorni stette via il merlo.

Quando tornò indietro, quasi non riconosceva più la sua famiglia: erano diventati tutti neri per il fumo che emanava il camino.

Nel primo giorno di febbraio comparve finalmente un pallido sole e tutti uscirono dal loro rifugio invernale; anche il merlo si era scurito a contatto con la fuliggine.

Il calore del nascondiglio salvò la vita alla nostra famigliola, ma quando alla fine del terzo giorno poterono tornare a volare all'aperto, il loro piumaggio era ormai irrimediabilmente nero a causa della fuliggine e da quel giorno tutti i merli nacquero neri ed i merli bianchi diventarono un'eccezione di favola.

Da allora gli ultimi tre giorni di gennaio, di solito i più freddi, furono detti «i giorni della merla» per ricordare l'avventura di questi nostri piccoli amici alati.

Da notare che se alcune leggende parlano di una merla, nella realtà questi uccelli presentano un forte dimorfismo sessuale nella livrea, che è bruna, becco incluso, nelle femmine, mentre è nera brillante, con becco giallo-arancione, nel maschio.

Secondo una versione più elaborata della leggenda si tramanda la storia di una merla, con uno splendido candido piumaggio, che era regolarmente strapazzata da gennaio, mese freddo ed ombroso, che si divertiva ad aspettare che la merla uscisse dal nido in cerca di cibo, per gettare sulla terra freddo e gelo. Stanca delle continue persecuzioni la merla un anno decise di fare provviste sufficienti per un mese, e si rinchiuse nella suo rifugio, al riparo, per tutto il mese di gennaio, che allora aveva solo 28 giorni.

L'ultimo giorno del mese, la merla pensando di aver ingannato il cattivo gennaio ed essere riuscita a scampare all'inverno, si burlò del mese di gennaio ed uscita dal nascondiglio si mise a cantare per sbeffeggiarlo. Gennaio però si offese e si risentì talmente tanto che chiese in prestito tre giorni al "collega" febbraio, facendola pagare così alla merla infreddolita, e si scatenò con bufere di neve, vento, gelo, pioggia. La merla, allora, si rifugiò alla chetichella in un camino e lì restò al riparo per tre giorni. Quando la merla uscì, era sì salva, ma il suo bel piumaggio si era annerito a causa del fumo e così rimase per sempre con le piume nere.

Come in tutte le leggende si nasconde un fondo di verità, anche in questa versione possiamo trovarne un po', infatti nel calendario romano il mese di gennaio aveva solo 29 giorni, che probabilmente con il passare degli anni e del tramandarsi oralmente si tramutarono in 31.

Una leggenda questa dei "giorni della merla" che ci aiuta a riflettere sulle difficoltà che hanno gli uccelli a procurarsi cibo durante il freddo.

Aiutiamo gli uccellini con del cibo, ma non diamogli il pane: dà una sensazione di sazietà ma non contiene i grassi necessari al riscaldamento corporeo.

Alimenti idonei

miscele di semi vari, pastoncini per insettivori (già pronti) · semi di girasole, semi di miglio, fiocchi di avena, noccioline (non salate), collanine di arachidi, noci tritate, noce di cocco, pinoli (sgusciati), uvetta, pezzetti di frutta fresca (mele, pere, caki), tortino a base di: farina di mais, burro o margarina vegetale, semi, uvetta, pinoli o noci, palle di grasso (vendute in commercio) Alimenti da utilizzare saltuariamente e in minima parte briciole dolci (panettone, pandoro, plum-cake), biscotti, formaggio, riso cotto.