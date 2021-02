2 febbraio 50° Giornata mondiale delle Zone Umide

L'acqua, le zone umide e la vita sono inseparabili

(Foligno, 02 Feb 21) Siamo tutti d'accordo sul fatto che l'acqua dolce è essenziale per la vita, senza acqua non ci può essere vita. Ma quanti si preoccupano della salute degli ecosistemi che sono la fonte della nostra acqua dolce?

Dichiarazione di Martha Rojas Urrego, segretario generale della Convenzione sulle zone umide in vista della Giornata mondiale delle zone umide 2 febbraio 2021.