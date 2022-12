Domenica 4 dicembre 2022 si è svolta la premiazione

(Foligno, 15 Dic 22) Domenica 4 dicembre 2022 si è svolta la premiazione della seconda edizione del Concorso Fotografico "Immagina la natura" organizzato dal Comune di Foligno, in collaborazione con la Lipu OdV.

La gara, aperta sia a fotografi amatoriali che professionisti, ha avuto un notevole riscontro. Le opere presentate al concorso, nella loro originalità e aderenza al tema, testimoniano la passione per la natura, sia in ambito urbano che extraurbano.

Di seguito l'elenco dei premiati.





Categoria LA NATURA IN CITTA'

Primo classificato

Ugo Pirone - Competizione

Secondo classificato

Gloria Gentili – Lo sai che i papaveri ……

Terzo classificato

Vincenzo Falasca – Nitticora tra i campanili



Categoria LA NATURA NEL PAESAGGIO DEL COMUNE DI FOLIGNO

Primo classificato

Monica Agostini – Perdita d'occhio

Secondo classificato

Ugo Pirone – Pascolo cittadino

Terzo classificato

Juri Antonelli - Miraggio



Categoria LA NATURA VISTA DA VICINO (uccelli, mammiferi ed altri animali)

Primo classificato

Enrico Papi – Martin pescatore in uscita dall'acqua

Secondo classificato

Massimo Greco – Airone rosso

Terzo classificato

Mauro Castellani – Il pettirosso e l'uva



Categoria LA NATURA VISTA DA VICINO (piante, fiori, funghi e licheni)

Primo classificato

Serenella Canfarini - Cristalli

Secondo classificato

Chiara Silvestri – Luce ed ombra

Terzo classificato

Matteo Orlandi – Le tre stelle di Betlemme





Categoria LA NATURA DEI PICCOLI OCCHI (riservato ai minori di 16 anni)

Primo classificato

Tommaso Bazzucchi - Piccoli mondi nascosti

Secondo classificato

Andrea Pennacchi – Ce la farò

Terzo classificato

Federico Antonelli – Chi semina….non raccoglie

Quarto classificato

Giulio Arditi – Home sweet home minore



La Giuria riserva una particolare menzione alle foto di seguito indicate:

Federica Santoni – Piani di Annifo (per la ctg la natura nel paesaggio del Comune di Foligno)

Giordano Bompadre – Libellula orthetrum coerulescens (per la ctg la natura vista da vicino: uccelli, mammiferi ed altri animali)

Alessandro Ferretti – Innamorati (per la ctg la natura vista da vicino: uccelli, mammiferi ed altri animali)

Ruggero Mammoli – Gheppio con preda (per la ctg la natura vista da vicino: uccelli, mammiferi ed altri animali)

Paolo Montagna – Una folata di vento (per la ctg la natura vista da vicino: uccelli, mammiferi ed altri animali)

Mirco Pennacchi – Foliage urbano (per ctg la natura in città)

Franco Panzolini – Il ritorno del verde (per la ctg la natura in città)