Lunedì 26 Dicembre 2022

ore 8,30: ritrovo al parcheggio auto di Rasiglia per lasciare alcune auto per il recupero all'arrivo

ore 9,15: ritrovo a Colfiorito (ex Casermette)

ore 14,00: fine escursione e recupero delle auto a Colfiorito

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 23 dicembre

Luisito 329 4943513 - Laura 338 5876122

Per i non tesserati FIE costo € 5,00 per quota assicurativa

Lunghezza: 13 km

Difficoltà: E

Dislivello: mt 700

Durata: 4 ore e mezzo circa

Richiesto tassativamente equipaggiamento con scarpe da trekking e bastoncini da escursionismo