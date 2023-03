Domenica 26 Marzo 2023

Ritrovo alle ore 8:30 presso la Sede del Parco di Colfiorito per dirigersi verso l'Inghiottitoio del Molinaccio nella Palude di Colfiorito ai piedi del Monte Orve. È qui che l'acqua diventa sotterranea e si fa invisibile e da qui inizierà la nostra escursione. Immersi nel paesaggio montano effettueremo quindi una deviazione verso il Piano di Annifo, per scoprire le meraviglie dell'Inghiottitoio, dopodiché rientrati sui nostri passi ci dirigeremo verso il Piano di Arvello per poi continuare in direzione di Fondi e, per il sentiero delle Sorgenti, giungere ad Afrile dove saremo accolti dal suono delle campane della Chiesa di Santa Maria Assunta risalente al 1143. Una meritata pausa pranzo e quindi ripartenza per scendere fino a Capodacqua.

