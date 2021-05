Puliamo il Parco di Colfiorito

Domenica 9 Maggio 2021

Domenica 9 maggio si svolgerà la passeggiata ecologica "Puliamo il Parco", organizzata dal Circolo Legambiente Foligno Valli del Topino, in collaborazione con il Parco di Colfiorito.



L'appuntamento è previsto per le ore 9,00 a Colfiorito, nell'area delle ex Casermette, di fronte la sede del Parco, da dove prenderà il via una passeggiata finalizzata alla raccolta dei rifiuti abbandonati e alla conoscenza delle peculiarità del Parco.



L'evento rientra nell'ambito nelle numerose iniziative finalizzate a sensibilizzare la cittadinanza sui temi della sostenibilità e della raccolta differenziata dei rifiuti. Il Circolo di Legambiente Foligno ha già programmato e realizzato analoghe iniziative sul territorio, così, dopo il periodo di restrizioni dettate dalla difficile situazione sanitaria, i numerosi volontari torneranno in attività domenica prossima per ripulire i sentieri dell'area protetta. Il tutto si svolgerà nel pieno rispetto delle misure di prevenzione del covid-19.



Sarà l'occasione anche per ammirare il paesaggio e conoscere qualche curiosità di una delle zone umide più importanti del centro Italia accompagnati dal personale del Servizio Parco di Colfiorito, che illustrerà le bellezze del territorio e del particolare ambiente della Palude.



"La pandemia non ha portato solo una maggior frequentazione dei luoghi verdi - afferma il Presidente Marco Novelli – ma ha mostrato anche un dolente risvolto della medaglia, cioè l'uso di numerosi rifiuti "usa e getta" legati all'asporto, ed il loro abbandono in natura. Il nostro slogan vuol essere Fai l'attività fisica che fa bene a te, ma anche all'ambiente".



L'evento ha ricevuto il benestare dell'Amministrazione Comunale che ha immediatamente concesso il patrocinio per questa iniziativa di grande valore educativo e di sensibilizzazione, verso questa buona pratica che ormai ovunque sta fortunatamente prendendo piede.