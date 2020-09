Avviso esplorativo per candidatura a partecipazione procedura RDO MEPA per servizio aggiornamento stato conoscenza dei chirotteri nel Parco

(Este, 11 Set 20) Avviso esplorativo per presentare la candidatura alla partecipazione ed alla successiva procedura RDO MEPA per l'affidamento di un servizio per l'aggiornamento dello stato delle conoscenze e dello stato di conservazione dei chirotteri nel Parco Regionale dei Colli Euganei.

Scadenza 29/09/2020