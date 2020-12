Parco Regionale dei Colli Euganei

Avviso di chiusura temporanea Centro Visite "Casa Marina" e Parco Avventura "Le Fiorine"

(Este, 21 Dic 20)

Si informano i gentili utenti delle strutture del Parco che, dal 1 gennaio 2021, il Centro Visite "Casa Marina", in concomitanza anche con il periodo di restrizioni previste dall'emergenza sanitaria, rimarrà chiuso per un certo periodo di tempo al fine di consentire tutte le procedure burocratiche e tecniche necessarie per l'avvio della prossima nuova gestione, che comprenderà anche i servizi presso il Parco Avventura "Le Fiorine" e tutte le attività didattiche, escursionistiche ed eventi correlati.

L'Ente Parco comunicherà, attraverso i propri canali istituzionali e con appositi comunicati stampa, la tempistica della riapertura al pubblico delle strutture, nella speranza che questa possa avvenire già a inizio primavera 2021.

Presso Casa Marina rimane aperto al pubblico il parcheggio annesso e l'area del Giardino Botanico, liberamente visitabile. Vengono invece temporaneamente sospesi tutti gli altri servizi collegati alla gestione.

L'Amministrazione dell'Ente desidera ringraziare la Cooperativa Sociale "Terra di Mezzo" per il prezioso servizio svolto nel corso di questi anni nella gestione delle strutture e di tutti i servizi correlati al progetto di Educazione Naturalistica del Parco.