Comunicato stampa inerente i "Vegri" in Comune di Baone

(Este, 27 Gen 21) In merito alla questione dei "vegri" sollevata dal Comune di Baone (Istanza di annullamento in via di autotutela e contestuale richiesta di attivazione dei poteri di sorveglianza, controllo e tutela soprassessoria e cautelare da parte del Comune di Baone), l'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei, su indicazione del vice presidente Antonio Scarabello, ha stilato una relazione nella quale vengono dettagliate le autorizzazioni concesse per la sperimentazione a carattere scientifico di piantumazione di alcuni vitigni e olivi.

In allegato, Comunicato stampa completo del 26.01.2021