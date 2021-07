Parco Regionale dei Colli Euganei

Comunità del Parco. Seduta del 12.07.2021

(Este, 08 Lug 21)

La Comunità del Parco è convocata in data 12 luglio 2021, alle ore 17:30, nella Sala Consiliare presso la sede dell'Ente Parco dei Colli Euganei in Este (PD), Via Rana Ca' Mori 8, con il seguente ordine del giorno:

Approvazione verbale della seduta del 10.05.2021; Comunicazioni del Presidente; Interrogazioni, interpellanze, mozioni; Approvazione Rendiconto Generale Esercizio 2020; Approvazione dell'Assestamento di Bilancio esercizio finanziario 2021-2023; Nomina della Commissione Tecnica.

SI COMUNICA CHE, AL FINE DEL RISPETTO DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19, LA SEDUTA È APERTA AL PUBBLICO CON INGRESSO CONTINGENTATO (MASSIMO N. 15 PERSONE) PREVIA PRENOTAZIONE, ENTRO LE ORE 12:00 DEL MEDESIMO GIORNO DELLA SEDUTA, DA INVIARE VIA EMAIL A info@parcocollieuganei.com.