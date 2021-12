Conferenza stampa di fine anno al Parco Regionale dei Colli Euganei

(Este, 23 Dic 21)

Si è tenuta mercoledì 22 dicembre 2021, presso la sede del Parco Regionale dei Colli Euganei, la conferenza stampa di fine anno dedicata alla presentazione dei progetti e dei risultati ottenuti dall'Ente nel corso del 2021.

L'incontro è stato aperto con la cerimonia di consegna delle targhe commemorative all'onorevole Carlo Fracanzani e al figlio di Giuseppe Romanato, Giampaolo, firmatari della legge 1097 del 1971 che fermò l'attività estrattiva sui Colli Euganei. Tra i premiati anche Gianni Sandon al tempo coordinatore dei comitati ambientalisti e tra i primi a denunciare lo scempio che il territorio stava subendo. La piccola cerimonia, con le targhe consegnate dal presidente Riccardo Masin, dal vicepresidente Antonio Scarabello e dall'assessore regionale Roberto Marcato, è stata anticipata dall'intervento del giornalista Renato Malaman che ha curato il libro pubblicato dalla Banca Patavina "I Colli ritrovati", dedicato alle vicende e ai fatti che portarono all'approvazione della legge Romanato/Fracanzani. (Vedi comunicato stampa).

Dopo i saluti dell'Assessore Regionale Roberto Marcato e un suo breve intervento dedicato all'istituzione della Giornata dei Colli Veneti, che verrà festeggiata ogni anno nella prima domenica di marzo, la conferenza è poi proseguita con la relazione del vicedirettore Antonio Scarabello sullo stato di avanzamento della candidatura del territorio del Parco a diventare Riserva della Biosfera Unesco. Ad ottobre, infatti, è stata formalmente manifestata al Comitato Nazionale Tecnico "Uomo e Biosfera", presso il Ministero della Transizione Ecologica, l'intenzione di avviare un percorso che porterà il territorio a far parte della grande rete internazionale delle aree inserite nel Programma "L'uomo e la biosfera" per la promozione di un rapporto equilibrato tra uomo e ambiente, attraverso la tutela della biodiversità e le buone pratiche dello Sviluppo Sostenibile. (Vedi comunicato stampa).

Il secondo punto in scaletta è stato trattato dal presidente Riccardo Masin presentando i dati dell'attività svolta nel corso del 2021 per il contenimento della fauna selvatica. Come noto la presenza dei cinghiali causa ogni anni danni alle colture e la relazione ha dato puntuale resoconto anche sugli indennizzi riconosciuti. (Vedi comunicato stampa).

Durante la conferenza sono stati presentati anche i contenuti della nuova convenzione che prolungherà la collaborazione con il Comando Regione Carabinieri Forestale "Veneto". A parlarne è stato Tenente Colonello Federico Corrado, rinnovando la disponibilità dell'arma a continuare il servizio di vigilanza e difesa a favore della conservazione e tutela del patrimonio naturale, per il contrasto degli illeciti e la prevenzione dei rischi di dissesto idrogeologico. (Vedi comunicato stampa).

L'ultimo punto della conferenza stampa è stato introdotto dal responsabile dell'Ufficio Educazione Naturalistica e Comunicazione del Parco, Marco Pavarin, presentando la conclusione di un progetto che ha portato digitalizzazione di parte dei tracciati ciclo-pedonali direttamente su Google Maps Bike. (Vedi Comunicato stampa).