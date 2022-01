Parco Regionale dei Colli Euganei

(Este, 26 Gen 22) Anche l'Ente Parco partecipa al nuovo progetto di accoglienza e informazione diffusa promosso dall'OGD Terme e Colli Euganei in collaborazione con Terme Colli Marketing. L'obiettivo del progetto è la valorizzazione della cultura dell'accoglienza e l'apertura di Info Point quali punti di accoglienza e informazione turistica presso esercizi di pubblico servizio, che andranno a integrare il servizio di informazione ed accoglienza degli Uffici di Informazione Turistica di destinazione già presenti sul territorio.

A tal scopo, è previsto un calendario di incontri online sui vari argomenti collegati al territorio e alle sue risorse a servizio dei turisti; in quanto momento informativo e di aggiornamento importante per tutti, possono partecipare anche quelle realtà (es. strutture ricettive) che, pur non comprese tra gli info point futuri svolgono comunque servizi a contatto con il pubblico.

Gli incontri sono a partecipazione gratuita, dettagli e link al form per l'iscrizione in allegato.