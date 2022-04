Parco Regionale dei Colli Euganei

(Este, 06 Apr 22) La Comunità del Parco è convocata in seduta pubblica il giorno 11 Aprile 2022, alle ore 17:30, presso la sede dell'Ente Parco dei Colli Euganei - Sala Consiliare in Este (PD), Via Rana Ca' Mori 8, con il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta del 30.12.2021;

2) Comunicazioni del Presidente;

3) Interrogazioni, interpellanze, mozioni;

4) Deliberazione di Comunità del Parco n.10/2021. Nomina Commissione Tecnica dell'Ente Parco dei Colli Euganei. Sostituzione componente;

5) Presa d'atto della prima ipotesi di zonizzazione elaborata nell'ambito della candidatura dei "Colli Euganei" a Riserva della Biosfera secondo il programma MAB Unesco;

6) Progetto di riordino di Infrastrutture per Comunicazione Elettronica - EI Towers S.p.A. – Approvazione Progetto definitivo 1° e 2° Stralcio.

Il pubblico sarà ammesso fino a raggiungimento della capienza consentita della sala. E' richiesto green pass.