Parco Regionale dei Colli Euganei

(Este, 29 Apr 22)

Tra gli obiettivi strategici del Piano Strategico del Turismo della Regione Veneto quello del tema della cultura dell'accoglienza è indubbiamente tra quelli prioritari, a maggior ragione dopo la pandemia globale, sul quale è necessario continuare a lavorare ed investire.

E' sempre più evidente che l'esperienza vacanza per un turista inizia e continua attraverso i rapporti che si stabiliscono con i vari attori della destinazione: dall'addetto alla reception fino all'edicolante, dal barista al conducente di taxi e via via attraverso le varie persone che il soggiorno ci permette di incontrare.

Per questo, dopo un attento ed approfondito processo partecipativo che ha coinvolto tutte le destinazioni e le associazioni di categoria del Veneto, la Regione e l'Assessorato al Turismo, hanno messo a punto la Carta dell'Accoglienza e dell'Ospitalità del Veneto, perché diventi patrimonio del fare, pensare ed agire quotidiano di tutti gli operatori e le filiere di prodotto e servizi coinvolti nel turismo.

Anche la Destinazione Terme e Colli Euganei ha deciso di applicare i valori fondamentali dell'accoglienza e dell'ospitalità e con questi auspici siete invitati a partecipare il giorno 9 Maggio dalle ore 14.30 alle 16.00 al meeting on line di presentazione della Carta dell'Accoglienza.

Per maggiori informazioni e iscrizione all'incontro: https://www.termecollieuganei.com/invito-presentazione-carta-fondamentale-dellaccoglienza-regione-veneto/