Parco Regionale dei Colli Euganei

(Este, 03 Nov 22) In seguito a comunicazione della Regione Veneto, si informano i gentili utenti che, come anticipato in comunicazioni precedenti, a breve i sistemi MyPay e MyPivot saranno aggiornati ad una nuova versione, al fine di mettere a disposizione degli enti il nuovo modello 3 multi beneficiario (adeguamento normativo Specifiche Attuative del Nodo dei Pagamenti 2.5.1).

L'adeguamento del software comporterà un fermo degli applicativi, è prevista una interruzione di servizio nelle seguenti giornate:

da sabato 19 novembre 2022 ore 14.00 a lunedì 21 novembre 2022 ore 08.00

Qualora la pianificazione dovesse subire delle variazioni seguirà nuova comunicazione.