Parco Regionale dei Colli Euganei

(Este, 14 Nov 22) Bando per la di selezione per la formazione di una graduatoria per la formazione di selecontrollori che potranno essere inseriti nel registro dell'Ente di cui all'art. 3 del Regolamento approvato con DCS 45/2017, a seguito del superamento dell'esame finale del corso.

Saranno ammessi al corso di formazione fino a n. 50 candidati selezionati in ordine cronologico, individuato inequivocabilmente in base al numero di protocollo della domanda presentata secondo le modalità riportate nel bando stesso presso l'Ente Parco.

Possono partecipare i soggetti, secondo i sotto indicati criteri di preferenza da intendersi in ordine di priorità, come stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale n. 362/2017:

a) soggetti proprietari o conduttori di fondi nell'ambito del perimetro del Parco Colli Euganei;

b) soggetti residenti nell'ambito dei 15 Comuni facenti parte del Territorio dell'Ente Parco;

c) soggetti residenti fuori area Parco ma nell'ambito della Provincia di Padova;

d) soggetti residenti nelle altre Provincie della Regione Veneto.

Scadenza 14/12/2022