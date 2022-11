(Este, 17 Nov 22) Nell'ambito del percorso di candidatura dei Colli Euganei a Riserva della Biosfera secondo il programma MAB UNESCO, sviluppato con coordinamento del Parco Regionale dei Colli Euganei, è in via di realizzazione il processo di definizione della zonizzazione realizzato per rimodulazioni successive a seguito di proposte di integrazione e modifiche, pervenute durante le attività di animazione territoriale e progettazione partecipata in atto nel territorio.

Durante l'incontro del 26 ottobre 2022 si è presentata pubblicamente la proposta di zonizzazione e le proposte di integrazione e modifica, comunicate via e-mail, sono state raccolte fino a mercoledì 9 novembre 2022.

Si terrà lunedì 28 novembre 2022 alle ore 17.30 presso la Sala Consigliare del Comune di Battaglia Terme, un incontro finalizzato a presentare la zonizzazione aggiornata, illustrare le richieste pervenute ed approfondire l'accoglibilità delle stesse per arrivare alla versione finale della zonizzazione per la futura Riserva della Biosfera Colli Euganei.

La bozza della cartografia che verrà presentata e discussa durante questa riunione e nei successivi incontri dedicati, oltre al database delle richieste pervenute è visualizzabile nella pagina dedicata del sito del Parco.

Ricordiamo gli altri strumenti di comunicazione attivati per diffondere le informazioni sul percorso di candidatura e rimanere aggiornati circa le attività del progetto:

Newsletter dedicata, che è possibile sottoscrivere a questo il link: http://eepurl.com/h-wRjb;

Indirizzo e-mail dedicato: biosferacollieuganei@gmail.com;

Account Facebook dedicato @biosferacollieuganei.

Il processo di candidatura rappresenta una ulteriore nuova spinta verso la concretizzazione di un progetto di sviluppo sostenibile del territorio, che vede il riconoscimento UNESCO come strumento attraverso cui cogliere nuove opportunità che contribuiscano a rendere i Colli Euganei sempre più incisivi nella concretizzazione di soluzioni innovative di resilienza alle sfide ambientali, sociali ed economiche dei nostri tempi.

La cittadinanza, le istituzioni, i rappresentanti degli istituti scolastici, delle associazioni e delle organizzazioni attive sul territorio sono soggetti fondamentali in questo percorso e sono perciò invitati a partecipare e condividere il loro contributo.