(Este, 02 Dic 22) Nell'ambito del percorso di candidatura dei Colli Euganei a Riserva della Biosfera secondo il programma MAB UNESCO, sviluppato con coordinamento del Parco Regionale dei Colli Euganei, si è tenuto nella serata di lunedì 28 novembre 2022 l'incontro di presentazione della zonizzazione aggiornata.

Anche in questa occasione, la partecipazione e l'interesse sono stati significativi, come per l'incontro precedente del 26 ottobre. La bozza di zonizzazione presentata in quell'occasione, è stata infatti aggiornata alla luce delle proposte di modifica e integrazione pervenute in queste settimane, che hanno contribuito a definire l'attuale versione, giunta al suo quinto step di aggiornamento. Sono state quindi illustrate le richieste inviate da referenti tecnici dei comuni interessati, dai privati cittadini, da associazioni ambientaliste e dagli altri portatori di interesse; approfondendone l'accoglibilità con l'obiettivo di arrivare sempre più vicini alla versione finalizzata.

Alla luce del confronto avvenuto e visto l'aggiornamento della proposta presentata durante l'incontro, sarà possibile proporre eventuali delle ulteriori osservazioni, scrivendo fino a lunedì 12 dicembre 2022, alla e-mail biosferacollieuganei@gmail.com. Per ognuna delle osservazioni sarà valutata la possibilità di accoglimento e sarà inviata una risposta di dettaglio.

La nuova versione della zonizzazione sarà a questo punto presentata e discussa con il Comitato Tecnico Nazionale, quindi ne verrà delineata la versione finale.

Nello spazio web di riferimento per la candidatura all'interno del sito del Parco è possibile scaricare la bozza della cartografia presentata e discussa durante questo appuntamento, oltre al database delle proposte pervenute (www.parcocollieuganei.com/pagina.php?id=259).

Cogliamo l'occasione per ricordare anche gli altri strumenti di comunicazione attivati per diffondere le informazioni sul percorso di candidatura e sulle attività in programma: