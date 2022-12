Parco Regionale dei Colli Euganei

(Este, 07 Dic 22)

Nell'ambito del percorso di candidatura dei Colli Euganei a Riserva della Biosfera secondo il programma MAB UNESCO, sono in programma per il mese di dicembre 2022 e gennaio 2023 una serie di quattro incontri tematici realizzati con il coinvolgimento di alcuni attori chiave operanti in altre Riserve della Biosfera italiane ed europee finalizzati ad avviare un processo di scambio di buone pratiche e di attivazione di partnership.

Questi appuntamenti, sviluppati in continuità con quelli già realizzati nella fase preliminare, sono specificatamente rivolti ai portatori di interesse territoriali e sono finalizzati a contribuire a costruire un immaginario delle possibilità che si aprono nel far parte della rete MAB UNESCO anche attraverso la testimonianza di altri territori, già parte del network.

In questi incontri sono organizzati su base tematica per affrontare alcuni dei temi chiave che il percorso di candidatura affronterà, ed in particolare:

"protagonismo giovanile nelle Riserve della Biosfera"

"agricoltura, ruralità e paesaggio",

"progetti di conservazione ambientale e culturale",

"turismo sostenibile"

Durante gli incontri tematici si intende:

ospitare le esperienze di altre Riserve della Biosfera italiane ed estere, interessanti per i Colli Euganei, che possano fungere da stimolo per progettualità da sviluppare e possano contribuire a creare connessioni con altri territori parte della rete MB UNESCO;

presentare nel dettaglio il processo di candidatura alla comunità locale, condividendone le attività e le tempistiche;

raccogliere informazioni relativamente a progetti già attivi nel territorio, che potrebbero utilmente essere citati nella stesura del dossier di candidatura.

Questi incontri, si svolgeranno con modalità on line su piattaforma GoToMeeting, con l'obiettivo di ridurre le distanze e dare a tutti la possibilità di partecipare, indipendentemente dalla loro provenienza o localizzazione geografica, azzerando gli spostamenti e riducendo le emissioni.

Ecco tutti i riferimenti per partecipare agli incontri, che si svolgeranno su piattaforma GoToMeeting:

"Protagonismo giovanile nelle Riserve della Biosfera"

Mercoledì 14 dicembre 2022 alle ore 18.00, link: https://meet.goto.com/485296821

"Agricoltura, ruralità e paesaggio",

Lunedì 16 gennaio 2023 alle ore 18.00, link: https://meet.goto.com/617944461

"Turismo sostenibile"

Lunedì 30 gennaio 2023 alle ore 18.00, link: https://meet.goto.com/617940133

"Progetti di conservazione ambientale e culturale",

Lunedì 06 febbraio 2023 alle ore 18.00, link: https://meet.goto.com/617939461

Tutte le informazioni sugli incontri in programma sono disponibili nella sezione dedicata sul sito web del Parco e sono reperibili al seguente link: http://www.parcocollieuganei.com/pagina.php?id=259

Crediamo questa iniziativa rivesta una importante occasione per contribuire a costruire un immaginario delle possibilità che si aprono nel far parte della rete MAB UNESCO anche attraverso la testimonianza di altri territori, già parte del network, con cui avviare un processo di scambio di buone pratiche e di attivazione di partnership. Per questo motivo

Cogliamo l'occasione per ricordare anche gli altri strumenti di comunicazione attivati:

- a questo il link è possibile sottoscrivere l'iscrizione alla newsletter dedicata e restare aggiornati sulle attività del progetto: http://eepurl.com/h-wRjb;

- per maggiori informazioni è attivo un indirizzo mail dedicato biosferacollieuganei@gmail.com e un account facebook dedicato @Biosferacollieuganei.