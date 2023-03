Parco Regionale dei Colli Euganei

(Este, 16 Mar 23) Il Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità dell'Università degli Studi di Padova promuove un'iniziativa di ricerca, dal titolo "Geografia sociale delle aree protette. Politiche e pratiche di costruzione e fruizione del patrimonio naturale e culturale di prossimità", che prevede la compilazione di un questionario online con l'obiettivo di raccogliere informazioni sulle modalità con cui i Colli Euganei vengono vissuti da chi li frequenta nel tempo libero (abitanti e visitatori), su quali siano i luoghi significativi e quali i valori ad essi associati.

Il link per accedere al questionario è: https://arcg.is/KmXKP

La registrazione delle risposte fornite all'indagine non riguarda informazioni personali che consentano l'identificazione del partecipante. I dati raccolti verranno aggregati e non verranno utilizzati per altri scopi se non quelli di ricerca.

Per maggiori informazioni, si prega di consultare l'allegata scheda in pdf.