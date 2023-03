Esperienza Multisensoriale sui Colli Euganei

Domenica 26 Marzo 2023 dalle 09:30 alle 16:30

Dovemiporti? al Cammina Gusta Medita 2023… sui Colli Euganei!

In occasione della 2^ giornata regionale per i Colli Veneti, Dovemiporti ha preparato tre fantastiche experience per un unico grande evento! Per prima cosa ci aspetta un trekking dolce ad anello che ci regalerà panorami e scorci unici sui Colli Euganei unci. Poi ospitati in una tipica ed esclusiva location conosceremo più da vicino i protagonisti del Parco Regionale dei Colli Euganei assaggiando i vini naturali dell'azienda vinicola Alla Costiera accompagnati da gustosi prodotti locali. Infine ci dedicheremo alla pratica di Yoga di primavera* ascoltando l'energia del risveglio primaverile della Natura e delle sensazioni raccolte durante la giornata. Un evento per chi ha voglia di godersi momenti di sano movimento e meritato relax da vivere all'aria aperta in compagnia e con gusto!