Giornata Regionale dei Colli Veneti

Domenica 26 Marzo 2023 dalle 15:00 alle 18:00

In occasione della Giornata Regionale dei Colli Veneti, andremo a conoscere un nuovo angolo veneto lungo i sentieri dei meravigliosi Colli Euganei.

Il protagonista di questa escursione pomeridiana è il Monte Lozzo, o di San Giuseppe, che se ne sta in disparte, per conto proprio, solitario nella parte meridionale del Parco Regionale dei Colli Euganei. Partendo dal Castello di Valbona, avremo modo di ammirare questo sito, per poi salire e sentirsi rapiti dalla meraviglia del bosco e dei panorami circostanti, tra le fioriture euganee. Scopriremo le caratteristiche storico-naturalistiche di questo colle svettante, fino ad ammirare la Pianura Padana, le Prealpi e la dorsale dei Colli Berici, dalla cima dove si erge il Sacello di San Giuseppe.

Al termine dell'escursione, un brindisi alla Taverna Tre Leoni nel maestoso Castello di Valbona completerà questa giornata dedicata ai nostri Colli Veneti…

Chi può partecipare?

L'itinerario è di medio impegno, adatto agli escursionisti con medio allenamento. Adatto alle famiglie con ragazzi abituati alla camminata, dai 12 anni in su

Attrezzatura richiesta

Abbigliamento e calzature da escursionismo idonei alla stagione, bastoncini da trekking (per chi li usa), zaino, acqua, snack

Dati tecnici escursione

Difficoltà: E (escursionistico - medio)

Dislivello: +250 m ca

Durata: 3 h ca (variabili in base alle soste)

Lunghezza: 6/7 km ca

Guide Ambientali Escursionistiche: Stefano Torcelli e Alessia Toso

Attività di Guida certificata CETS Fase 2

FINE EVENTO ore 18.30 circa

Dove ci troviamo?

Il luogo è indicato nel programma inviato via email

Quando e a che ora?

DOMENICA 26 MARZO 2023

Orario di ritrovo: ore 14.45

Il Costo

Adulti € 15,00

Ragazzi fino ai 16 anni compresi € 10,00

La quota COMPRENDE: accompagnamento di Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE, assicurazione

La quota NON COMPRENDE: trasporto, consumazione alla carta alla Taverna Tre Leoni nel Castello di Valbona

> Richiedici il programma dettagliato e i moduli di iscrizione

Le iscrizioni sono aperte!

Per ricevere il programma e procedere con l'iscrizione è necessario contattarci via:

- Telefono: 349/2188652 (anche con sms o via Whatsapp)

- E-mail: info@trekkin2thewild.com

- tramite messaggio su Facebook messenger

LE PRENOTAZIONI VIA FACEBOOK NON SONO RITENUTE VALIDE

CHIUSURA ISCRIZIONI: VENERDI' 24 MARZO alle ore 18