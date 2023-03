Parco Regionale dei Colli Euganei

Giovedì 30 Marzo 2023 dalle 15:00 alle 18:30

Continuano le uscite settimanali sui meravigliosi Colli Euganei, alla scoperta di luoghi ricchi di storia ed emergenze naturalistiche: anche nella stagione primaverile ci regaleremo nuove avventure in natura il Giovedì pomeriggio. Per il ciclo "Pomeriggi Euganei di Primavera" andremo alla scoperta dell'interessante gruppo Ceva-Spinefasse. I Colli Euganei stupiscono ed emozionano in ogni luogo, coniugando tutti gli elementi terreni in un meraviglioso paesaggio.

Con questo trekking andremo alla scoperta di alcune emergenze naturalistiche euganee veramente particolari: le aspre dorsali soleggiate, la biodiversità unica ed il fantastico panorama a 360° che solo questo colle sa regalare…

Chi può partecipare?

L'itinerario è di medio impegno, adatto agli escursionisti con medio allenamento. Adatto alle famiglie con ragazzi abituati alla camminata, dai 12 anni in su

Attrezzatura richiesta

Abbigliamento e calzature da escursionismo idonei alla stagione, bastoncini da trekking (per chi li usa), zaino, pila frontale o torcia a mano, acqua, snack

Dati tecnici escursione

Difficoltà: E (escursionistico - medio)

Dislivello: +250 m ca

Durata: 3 h 30′ ca (variabili in base alle soste)

Lunghezza: 6/7 km ca

Guide Ambientali Escursionistiche: Stefano Torcelli e Alessia Toso

Attività di Guida certificata CETS Fase 2

Fine escursione ore 18.30 circa

Dove ci troviamo?

Il luogo è indicato nel programma inviato via email

Quando e a che ora?

GIOVEDI' 30 MARZO 2023

Orario di ritrovo: ore 15.00

Il Costo

Adulti € 12,00

Ragazzi fino ai 16 anni compresi € 8,00

La quota COMPRENDE: accompagnamento di Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE, assicurazione

La quota NON COMPRENDE: trasporto

> Richiedici il programma dettagliato e i moduli di iscrizione

Le iscrizioni sono aperte!

Per ricevere il programma e procedere con l'iscrizione è necessario contattarci via:

- Telefono: 349/2188652 (anche con sms o via Whatsapp)

- E-mail: info@trekkin2thewild.com

- tramite messaggio su Facebook messenger

LE PRENOTAZIONI VIA FACEBOOK NON SONO RITENUTE VALIDE

CHIUSURA ISCRIZIONI: MERCOLEDI' 29 MARZO alle ore 12