Sabato 24 Settembre 2022

In collaborazione con FIAB e Gnari de Mompià (percorso di circa 20 km)

Ore 09.00 Partenza dalla Chiesa di Virle

Si prosegue con sosta al Santuario di Valleverde, passando per la frazione di Caionvico, passaggio in Piazza Loggia con sosta al Monumento ai Caduti di Piazza Loggia

Ore 12.30-13.00 Arrivo all'ex-polveriera di Mompiano

Ore 14.30 visita guidata ad Artevalle

Aperitivo e visita a cura dell'associazione Gnari de Mompià

Biciclettata del 24 settembre 2022 Rezzato - Mompiano