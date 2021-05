Villa Santina in Rosa - Nel cuore del Parco Intercomunale delle Colline Carniche

Venerdì 14 maggio 2021

(Villa Santina, 07 Mag 21) Villa Santina si prepara ad attendere la carovana del Giro d'Italia 2021 e tutto il suo variopinto seguito organizzando una serata "ìn rosa" di tutto rispetto.

Venerdì 14 maggio 2021, alle ore 20:00, presso la Sala Don L. Fior di Villa Santina, il Comune vi invita ad una serata culturale di particolare interesse sportivo e di condivisione.

"Il ciclisim al è poesie" è il titolo del monologo presentato dal mitico Dino Persello, il quale accompagnerà i presenti sulle ripide e leggendarie salite del Giro d'Italia, raccontando storie uniche di amicizia, sfide e comunanza tra sportivi e, prima di tutto, uomini. Lo spettacolo sarà accompagnato dall'esibizione del pianista Teo Luca Rossi, del Conservatorio di Como, e di Andrea Binetti, tenore del Teatro Verdi di Trieste.



Vi aspettiamo numerosi!

Lo spettacolo sarà inoltre trasmesso in streaming su Facebook e sul sito di Radio Studio Nord!!

A lato il QR code per collegarvi direttamente all'evento.



!!! Per rispetto delle regole di distanziamento e a garanzia della vostra sicurezza, è necessaria la prenotazione. È possibile inviare una mail a parcocollinecarniche@gmail.com oppure telefonare al numero 0433 / 74141.



Si prega l'osservanza delle disposizioni in materia Covid19 e l'uso della mascherina!



Partner dell'evento:

- ARLeF

- Friuli Nel Mondo

- Parco Intercomunale delle Colline Carniche

- Sportland

- Carnia Bike

- Pro Loco Villa Santina

- A Tutto Parco

- Ass. Commercianti di Villa Santina