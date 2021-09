Parco Intercomunale delle Colline Carniche

Annullato il Campionato Italiano della Montagna Master

(Villa Santina, 23 Set 21)



Causa irrisolvibili criticità nella realizzazione dell'evento, la prova del 26 settembre, in programma a Lauco (Ud), è annullata e non sarà recuperata. Il titolo, per la stagione 2021, non sarà assegnato.



22 settembre 2021 - Con grande rammarico da parte della società organizzatrice, la ASD Camia Bike, e della Federazione Ciclistica Italiana, per espressione del settore competente, si comunica l'annullamento del Campionato Italiano della Montagna per le categorie Master, originariamente in programma domenica 26 settembre p.v. nel comune di Lauco (Ud), in occasione della "Altipiani di Lauco Classic".



La prova non potrà essere disputata a causa delle criticità realizzative dell'evento sul tracciato di gara disegnato. Il comitato organizzatore si scusa per il disagio con tutti i partecipanti che si erano pre-iscritti.



impossibilità di ricollocare la prova tricolore, ormai in chiusura di stagione, la Federazione Ciclistica Italiana non assegnerà il titolo di specialità per l'anno 2021.