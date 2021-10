Parco Intercomunale delle Colline Carniche

Marcjât di Vile 2021

Fiera di ottobre

(Villa Santina, 07 Ott 21) L'antica fiera di Villa Santina, da oltre 250 anni, lega le proprie origini alla consacrazione della locale Chiesa a San Lorenzo martire, avvenuta nel lontano 1764.



La sua rilevanza storica e sociale trova testimonianza in svariati documenti che in alcuni casi non esitano a definirlo il "numero uno", tanto per la quantità e varietà degli animali che vi si mettevano in mostra, quanto per la gran massa di gente che vi accorreva da tutta la Carnia ed il Friuli, principalmente per acquistare le derrate alimentari utili al sostentamento durante la stagione invernale.



Oggi, richiamati dal suono di una campanella, la folla si riversa dall'alba al tramonto nelle piazze e nelle vie, ricercando non più gli alimenti per l'inverno, bensì la grande varietà di merci, le tipicità enogastronomiche locali e qualche vecchio amico che non si vede da tempo per alcuni momenti di allegria e spensieratezza.



Predisposizioni Covid:

• ACCESSO CONSENTITO SOLO CON GREEN PASS VALIDO.

• OBBLIGATORIO L'USO DELLA MASCHERINA.

• MANTENERE LA DISTANZA DI ALMENO 1 METRO DALLE PERSONE.

• EVITARE ASSEMBRAMENTI

Programma