Venerdì 28 Aprile 2023, a Villa Santina (UD)

(Villa Santina, 24 Apr 23) "MECO"

Un Memory che vi accompagna a meravigliarsi e riconoscere le bellezze del territorio del Parco Intercomunale delle Colline Carniche

Gioca con noi, scopri, vivi e divertiti nel Parco Intercomunale delle Colline Carniche

Venerdì 28 Aprile 2023, alle ore 18.00 presso la "Sala Giatti" in Via Pal Piccolo a Villa Santina, conferenza stampa di Presentazione del gioco didattico/promozionale "MECO", un memory creato per valorizzare a far conoscere il territorio del Parco Intercomunale delle Colline Carniche.