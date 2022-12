Martedì 27 Dicembre 2022

dalle ore 10.00 alle ore 19.00

Mercatino di Natale



ore 11.15 Santa Messa.

Per tutto il giorno

Babbo Natale arriverà dalla lontana Lapponia per offrire dolcetti e caramelle a tutti i bambini.

Sarà possibile effettuare una passeggiata per il paese a bordo di una carrozza trainata dai cavalli.



Pazza Guaibald (ex stazione ferroviaria)

Prove MiniKart per bambini dai 4 ai 12 anni a cura dell'associazione "Kart in Carnia".



Gli ZAMPOGNARI allieteranno il pomeriggio.



Laboratori natalizi per i bambini.