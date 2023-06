Parco Intercomunale delle Colline Carniche

Spettacolo teatrale per bambini e famiglie a cura di Teatro della Sete

Giovedì 8 Giugno 2023 ore 17:30

Con Caterina Di Fant, Lucia Linda, Valentina Rivelli, Michele Zamparini, regia Yevgeni Mayorga Andrade.

Ispirato al libro lo, il lupo e i biscotti al cioccolato di Delphine Perret, #logosedizioni 2012.



Da un libro a metà tra il fumetto e l'albo ilustrato nasce uno spettacolo per l'infanzia pieno di invenzioni scenografiche,

ritmo jazz e personaggi che si intrecciano in spazi a volte piccoli, a volte grandi.

Luigi è appena uscito da scuola. Bemardo è appena arrivato in città. Luigi ha un grosso problema da risolvere. Bernardo ha un grande appetito da sfamare. Entrambi temono di essere capitati nel posto sbagliato.

Un ritmo musicale trascinante scandisce la storia e fa parte di essa, svelando la vera amicizia come un dono prezioso.