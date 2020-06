Colori & Sapori

Da Venerdì 3 a Domenica 5 Luglio 2020

L'Associazione Dentro agli Eventi, con il patrocinio del Comune e della Pro Loco di Villa Santina, in collaborazione con i Commercianti ed il sostegno del Parco Intercomunale delle Colline Carniche, proporrà i più prelibati prodotti delle regioni, con la manifestazione "Colori & Sapori", in Piazza a Villa Santina.

Un autentico "viaggio" tra persone, gusti e sapori tipici delle regioni italiane, ricche di radici enogastronomiche, in programma dal 03 al 05 luglio 2020 a Villa Santina dalle ore 09,00 alle 21,00.

Villa Santina 33029 Italy Luogo: Piazza Venezia

Comune: Villa Santina (UD)

Provincia: Udine Regione: Friuli-Venezia Giulia



