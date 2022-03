Parco Intercomunale delle Colline Carniche

Come difendersi dai folli rincari

Giovedì 24 Marzo 2022 ore 20:00

L'impennata dei costi dell'energia è oggi una seria fonte di preoccupazioni per famiglie ed imprese italiane.

Creando ulteriore incertezza in quadro economico ancora instabile a causa della pandemia, i folli aumenti dell'energia e del gas stanno pesando in modo consistente sulle tasche di tutti e trovare delle strategie di "auto-tutela" è diventata una vera necessità. Ma come fare concretamente per fronteggiare gli aumenti?



Per provare a fare il punto, ma soprattutto per capire come difendersi e tutelarsi, il Comune di Villa Santina, insieme a Federconsumatori FVG ed alla Pro Loco, propone l'incontro pubblico "Non ridurti in bolletta! Come difendersi dai folli rincari".

L'appuntamento è per giovedì 24 marzo alle ore 20:00, presso la Sala Giatti (sopra alle Poste).



Grazie all'intervento degli esperti di Federconsumatori FVG, sarà l'occasione per capire quali strategie una famiglia o un'impresa può mettere in atto per limitare gli aumenti in bolletta, per orientarsi tra le offerte dei vari fornitori e per conoscere le misure messe in atto nelle ultime settimane a tutela degli utenti più fragili.



L'incontro è ad ingresso libero. Nel rispetto della normativa vigente i posti sono limitati e per l'accesso è richiesto il possesso del Green pass. Per informazioni e prenotazioni chiamare allo 0433 / 74141.



La serata sarà inoltre trasmessa in diretta web sul sito di Radio Studio Nord (www.rsn.it) e sulla loro pagina Facebook!!



Evento organizzato dal Comune di Villa Santina con la collaborazione di Federconsumatori FVG e Pro Loco Villa Santina e con il Patrocinio della Comunità di Montagna della Carnia.