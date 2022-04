Parco Intercomunale delle Colline Carniche

Corriamo insieme per salvare il Tagliamento

Da Venerdì 22 a Lunedì 25 Aprile 2022

L'ultimo grande fiume selvaggio delle Alpi, la cui naturalità potrebbe essere messa in pericolo dall'intervento dell'uomo. Il TAGLIAMENTO è nel cuore di tutti i friulani: ha segnato la nostra geografia, storia, cultura. Ma la sua importanza va oltre il Friuli: è uno dei più importanti corridoi ecologici d'Europa, studiato dai ricercatori di tutto il mondo che lo prendono come modello per riportare altri fiumi ad uno stato più naturale.



Se anche tu ami il NOSTRO FIUME, unisciti all'evento organizzato dal Comitato ARCA.

Dal 22 al 25 aprile, Cristina, Irene e Tanja lo discenderanno dalle sorgenti alla foce.

POTRAI UNIRTI A LORO anche solo per un breve tratto, nel modo che vorrai: a piedi, in bici, a cavallo, in canoa o kayak... Sarà un piacere scoprire in quanti saremo!



A ogni arrivo di tappa faremo una festa e potrai conoscere il Tagliamento e i progetti che lo interessano (autostrada, traversa di Pinzano).



Per chi si unisce

Il percorso si snoderà il più possibile su sentieri e strade sterrate.

Sul sito dell'evento saranno disponibili tracciati e orari di passaggio.

Cristina, Irene e Tanja procederanno rispettando i tempi programmati; nei tratti di percorso dove si troveranno a marciare con un numero consistente di persone, rallenteranno la loro andatura.



Il programma

Venerdì 22 - PASSO DELLA MAURIA - Villa Santina (45 Km. 1100 d+)

Sabato 23 - Vilta Santina - Pontaiba di Pinzano al Tagl.to (59 Km. 1200 d+)

Domenica 24 - Pontaiba - San Paolo di Morsano al Tagl.to (50 km. 141 d+)

Lunedì 25 - San Paolo - LIGNANO SABBIADORO (40 Km. 51 d+)



Per informazioni sul percorso, orari ed altro consultare i siti: www.inmarciaconiltagliamento.it - www.comitato-arca.it - www.facebook.com/comitato.arca