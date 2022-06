Venerdì 24 Giugno 2022



Dalle 16.00 alle 19.00 (località Caseificio) Arrampicata per bambini su torre mobile, a cura dell'ASD Chiodo Fisso (iscrizioni in loco) e Avviamento allo Sci di Fondo, per bambini e ragazzi, prova Skiroll, a cura dell'ASD Edelweiss (iscrizioni in loco)